أكد المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة الباحة ماجد الشطي، استقبال مستشفى العقيق 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي، تمثلت في التقيؤ والإسهال ما استدعى تنويم 20 حالة بينهم 5 أطفال، وذلك خلال يومي (الجمعة) و(السبت) وصباح اليوم (الأحد). وأوضح أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج زار قسم الطوارئ وأقسام التنويم صباح اليوم للاطمئنان على الحالات التي استقبلها مستشفى العقيق إزاء التسمم الذي أصاب عددا من أهالي محافظة العقيق إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، مشيراً إلى أن صحة الباحة رفعت أهبة الاستعداد في طوارئ المستشفى وأقسام التنويم منذ قدوم أولى الحالات، وتم دعم المستشفى بممارسين صحيين من مستشفيات المنطقة، إضافة إلى جاهزية مركز الأزمات والكوارث الصحية وتوجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال الحالات في حال التحويل إليها.