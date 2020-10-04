تعكس مشاركة المملكة العربية السعودية في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام، تضامنها ووقوفها إلى جوار الشعب السوداني الشقيق، وعزمها الاستمرار في دعم الشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله الكبيرة.وأظهرت العديد من المواقف والأحداث التزام السعودية بالوقوف على مسافة واحدة، وعلى مقربة من كافة أطياف الشعب السوداني، ومؤازرتها لهم لصناعة مستقبل جديد بالبلد العربي الأصيل، قائم على صناعة مستقبل مشرق يتجاوز الماضي، وعلى أسس التعايش السلمي المشترك، والعدالة، وتكافؤ الفرص.الأكيد أن الجهود السعودية مع الشركاء الإقليميين في سبيل الوصول إلى السلام، تؤكد المنهج السعودي الداعي إلى السلام، وإعمار الأوطان، والحفاظ على حياة الإنسان، والمساهمة في تنمية الدول العربية؛ لتصل إلى مكانتها التي تستحق حول العالم.