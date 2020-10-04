أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس (السبت)، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.ودعا ولي العهد الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن لا يريهما أي مكروه.