تنظم الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الأول لـ «قادة اقتصاد الفضاء 20» يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصادية على مستوى العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، أهمية الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه لقادة وكالات الفضاء في مجموعة العشرين، ويناقش مجالاً كبيراً للاستثمار يعوّل عليه كثيراً في مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما يمثله الاجتماع الذي نبعت فكرته من المملكة، منصة تمهد للمرة الأولى لتكامل أنشطة الوكالات الدولية وتعاونها لتعظيم الفوائد للإنسانية من الاستخدامات السلمية والعلمية للفضاء، وهو ما يؤكد دور المملكة السياسي والاقتصادي والعلمي والتزامها بالتنمية والسلام الدوليين.