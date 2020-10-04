استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض أمس (السبت)، وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب استعراض أجندة رئاسة المملكة مجموعة العشرين، وتبادل وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لوزير خارجية اليابان والوفد المرافق له. حضر الاستقبال ومأدبة الغداء وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.