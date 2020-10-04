توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عضو اللجنة السعودية للسفر والسياحة هاني العميري أن يؤدي قرابة ١٥٠ ألف معتمر مناسك العمرة خلال الأسبوعين القادمين من العودة التدريجية التي صنفتها وزارة الحج والعمرة بالمرحلة الأولى مما سيخفف من خسائر العام الماضي. وقال لـ«عكاظ» إن الفترة الأولى التي تبدأ من اليوم (الأحد) إلى نهاية صفر ستشهد نسبة إشغال الفنادق والمواصلات والمحلات التجارية في المنطقة المركزية بنحو 10%، متوقعا دخلا يصل لنحو 75 مليون ريال. فيما ستشهد المرحلة الثانية التي تبدأ من أول ربيع الأول حتى 15 من الشهر نفسه دخول أكثر من 250 ألف معتمر و600 ألف مصل في الحرمين الشريفين ونسبة إشغال للفنادق والمواصلات والقطاع التجاري ستصل إلى 25% بدخل تقريبي يصل إلى 250 مليون ريال. وأضاف العميري أن الفترة الثالثة التي تبدأ من منتصف شهر ربيع الأول حتى انتهاء موسم العمرة في نهاية شهر شوال ستشهد دخول أكثر من ٥ ملايين معتمر وزائر بنسبة تشغيلية لقطاع الفنادق والمواصلات والمحلات التجاريه تصل إلى 70% ونسبة دخل تتجاوز ١٠ مليارات ريال سعودي، مشيرا إلى وجود أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من وزارة الحج والعمرة وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي و32 منصة حجوزات عالمية لحجز البرامج والدفع إلكترونيا وأكثر من 270 ألف وحدة سكنية بمكة المكرمة.وأبان العميري أن الموظفين والموظفات يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن والزوار وفي حالة الانتهاء من جائحة فايروس كورونا ستعود الأمور إلى طبيعتها ونسبة الإشعال قد تصل إلى أكثر من 130% خصوصا في موسمي الذروة شعبان ورمضان.