يستقبل المسجد الحرام اليوم (الأحد) أفواج المعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية. وجرى تجهيز مواقع أجياد، الششة، الغزة، والزاهر لتجميع المعتمرين ثم نقلهم إلى المسجد الحرام بالحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ألف موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام، كما تقوم بغسل دورات المياه 6 مرات يومياً، وتعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول مع استمرار التعقيم، وتركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يومياً على 3 مراحل، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبها على مدار الساعة.كما وضعت الرئاسة الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام لضمان سلامة المعتمرين، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليين من فايروس كورونا المستجد.وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار المسجد الحرام وقاصديه، ما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفايروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.