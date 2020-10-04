وجهت مؤسسات وشركات العمرة انتقادات حادة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عقب إقامة الملتقى الافتراضي أخيرا، موضحين أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة العام الهجري الماضي 1441 بلغ 10 ملايين تأشيرة بإيرادت مالية تتجاوز المليار ريال.وأعرب عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات عن استغرابهم لما ذهب إليه رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، بشأن المبالغة في تحديد الرقم الكبير في «التأشيرات والإيرادات»، في وقت تعاني الشركات من خسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا وتوقف العمرة لأكثر من 6 أشهر، وطالبوا الغرفة ورئيسها بمعالجة ما صفوه بـ«الخطأ الفادح»، الذي تسبب في تدفق أصحاب «المديونيات عليهم»، ومطالبتهم بدفع المستحقات مقابل الـ10 ملايين تأشيرة وعائد المليار ريال الذي ورد في تقرير «الغرفة»!في المقابل، عزا مدير المركز الإعلامي بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ضيف الله الخزمري ما حدث إلى أن رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة كان يقرأ من ملف أعد مسبقا بمركز الدراسات التابع للغرفة، وحوى الملف الكثير من المعلومات الرقمية، لكنه لم يذكر هذا الرقم بالتحديد وتجاوزه تماما. وأضاف أن كلمة «مستهدفة» سقطت سهوا في التصميم الفني أثناء إعداد التقرير، فالعبارة التي قصدها رئيس غرفة التجارة كانت كالتالي: «10 ملايين تأشيرة مستهدفة للعام 1441».