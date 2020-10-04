أكدت وزارة الموارد البشرية لـ«عكاظ» أنها تتعاون مع التأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة بيانات المسجلين ضمن اجراءاتها لرصد السعودة الوهمية، ومن ضمن الاجراءات التحقق من حالات التسجيل الوهمي، فعند تقدم أي مواطن بشكوى للوزارة أو المؤسسة تتضمن تسجيله بالتأمينات الاجتماعية دون وجود علاقة عمل فعلية تبحث المؤسسة الحالة للتأكد من صحة الشكوى ومدى وجود علاقة عمل فعلية من عدمها، وإذا ثبت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل تتم إحالة الحالة إلى لجنة التحقيق في المخالفات لدى المؤسسة، وإذا ثبتت لديها صحة المخالفة تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية وتفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو (10.000) ريال أيهما اكثر عن كل حالة، وتلغى مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة، كما تمنع المنشأة من الاستقدام.وقالت الوزارة «تقوم المؤسسة باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات».