أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 419 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 335.997 حالة، بينها 10.173 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 954 حالة حرجة، كما تم تسجيل 626 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 320.974 حالة. وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها 419 حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11٪، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، وبلغ عدد الوفيات 4.850 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 46.019 فحصا مخبريا جديدا.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.