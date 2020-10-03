يشارك في عملية الغسل 4000 عامل وعاملة يستخدمون 60 ألف لتر من المنظفات والمطهرات يومياً، كما يتم تعطير المسجد الحرام بـ1200 لتر من أجود أنواع المعطرات، وتشارك في عملية التطهير 100 معدّة غسيل ذات تقنية عالية مع فرش 9 آلاف سجادة، ويقوم على الإشراف على المهمات أكثر من 180 مشرفا ميدانيا على مدار الساعة، وعملت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على توزيع 300 صبّانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات ودورات المياه، وتوزيع 900 لتر معقم للأيادي يوميا و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح، ويقوم عمال التطهير بحمل مضخات على الظهر لأعمال التعقيم يبلغ عددها 200 مضخة، فيما يتجول 450 عاملا بمعقمات على الظهر بمعدل 150 عاملا في كل وردية، وأعدت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 3 نقاط لتوزيع العربات وتجهيز 5 آلاف عربة يدوية مجانية و600 كهربائية، وتتولى إدارة سقيا زمزم استقبال ضيوف الرحمن بـ26 ألف عبوة يومياً مع 6 نقاط يتم بها توزيع عبوات ماء زمزم، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم، وفق الضوابط والتعليمات الصحية.