أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (1135) حزمة من القات المخدر تزن 340.50 كغم.



وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن المضبوطات كانت مخبأة في شاحنة داخل تجاويف تمت تهيئتها في هيكلها، وتم القبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة ذات الاختصاص.