يحضر اسم السعودية عالميا عند الحديث عن عمليات قسطرة القلب المتطورة بالروبوت بإنجازات الدكتور بدر الزهراني الذي يكاد يكون الطبيب الأكثر نجاحا وشهرة في هذا التخصص النادر إذ جعل من عمليات قسطرة القلب سهلة ميسورة دون مخاطر تذكر وفي زمن أقل لا يستدعي التنويم كما كان يحدث في السابق، إذ يجرى الدكتور الزهراني أكثر من ٧٠٠ عملية قسطرة قلبية في العام، ما جعله مرجعا عالميا مهما في هذا النوع من العمليات الجراحية النادرة.. «عكاظ» حاورته لمعرفة تفاصيل هذه الإنجازات العلمية:• في البداية حدثنا عنك.. دكتور بدر الزهراني استشاري أمراض القلب والقسطرة.•• شاب سعودي تخرج من كلية الطب جامعة الملك سعود، كان لديه حب وميول لمعالجة أمراض القلب. تم ابتعاثه للحصول على التخصص بالقسطرة القلبية بالولايات المتحدة وحصل على الزمالة والبورد الأمريكي بطب الباطنة من جامعة بنسلفانيا، والزمالة والبورد الأمريكي في أمراض القلب من جامعة نبراسكا أوماها، وعلى الزمالة والبورد الأمريكي بالقسطرة القلبية التداخلية وقسطرة الشرايين الطرفية من جامعة كاليفورنيا سان دييغو وكلها بتميز فعاد لوطنه ليعمل استشاري قسطرة قلبية تداخلية، ويعمل منذ حينها في خدمة وطنه.• كيف كانت تجربتك في الولايات المتحدة؟ وماذا استفدت منها؟•• تعلمت من خلال عملي في أفضل المستشفيات والمنشآت الصحية الأمريكية طريقة العمل ضمن النظام الصحي القائم على المخرجات والقيمة والكفاءة عندما يكون المريض محور الرعاية الصحية. وهي ما يتوافق مع التوجه الجديد لنموذج الرعاية الصحية السعودي المتسق مع رؤية ٢٠٣٠.جراحة لا تنسى• أبرز وأشهر العمليات التي أجريتها كانت لمسن عمره ١١٨ عاما، حدثنا عن دلالات ذلك؟•• تحلت المنشآت الطبية السعودية بالريادة والإنجازات المتتالية، ونفتخر بما تقدمه المملكة من رعاية طبية فائقة ومتميزة في مختلف التخصصات الصحية وخصوصا في مجال أمراض وجراحة القلب. ويعد عمل قسطرة قلبية وتبديل صمام لمسن من الحالات عالية الخطورة التي افتخر لانضمامها ضمن سلسلة منجزات الكفاءات السعودية التي يزخر بها وطننا والتي ساهمت في العمل عليها ضمن فريق طبي متكامل.• حدثنا عن أحدث التطورات في قسطرة القلب.•• يعد التوجه الأحدث والأكثر تأثيرا في مجال طب القلب التحول من جراحات القلب المفتوح التي تتطلب عادة تدخلا جراحيا حرجا إلى القسطرة القلبية التداخلية ذات الأثر الموازي والأقل خطورة على المريض لما تعتمد عليه من تقنيات حديثة تساعد على فتح الشرايين التاجية المغلقة مهما كانت صعوبتها ضمن مستويات متدنية للخطورة وإمكانية خروج المريض مبكراً من التنويم في المستشفى إذ إن أكثر عمليات القسطرة تعد من عمليات اليوم الواحد التي لا تستدعي التنويم مطلقاً.قسطرة بالروبوت• ماذا عن تقنية القسطرة القلبية بالروبوت؟ حدثنا عنها ومزاياها.•• حصلت خلال فترة ابتعاثي للولايات المتحدة على ترخيص إجراء القسطرة القلبية باستخدام تقنية الروبوت، وهي تقنية ناشئة تتيح للممارس الطبي بيئة عمل أكثر دقة وأمانا، من خلال تقليل تعرض الطبيب للأشعة المضرة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر إصابات الظهر، من خلال إجراء الطبيب عملية القسطرة في غرفة تحكم مخصصة لذلك، مما يزيد من دقة وسلامة وموثوقية الإجراء الطبي. ومن فوائدها كذلك دقة اختيار وتنفيذ مقاسات الدعامات القلبية خلال التدخل بالقسطرة، كما تسمح التقنية في المستقبل بإمكانية إجراء الطبيب للقسطرة القلبية من أي مكان في العالم من خلال تقنية الروبوت والتدخل عن بعد بالأقمار الصناعية.700 عملية• ما عدد عمليات القلب التي تجريها سنويا منذ عودتك إلى المملكة؟•• أكرمني الله خلال عام ٢٠١٩ بدعم الفريق الطبي والإمكانات الصحية المتاحة بتنفيذ أكثر من ٧٠٠ قسطرة قلبية تاجية وتغيير صمامات القلب بالقسطرة. ويضاف ذلك إلى ما ينجزه الزملاء في فرق العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية ومراكز القلب المتقدمة التي تسهر على خدمة المرضى.• تخصصك نادر في الشرق الأوسط، لماذا اخترته؟•• لما لمسته من أثر فوري في حياة الناس وتغير حال المرضى بشكل جذري بعد التدخل بالقسطرة وتحولهم من حالة قلبية حرجة إلى حالة مستقرة. كما تعد أمراض القلب من الحالات المنتشرة بالمملكة ومختلف دول العالم وكونها أكثر الأسباب المؤدية للوفاة. وحصلت أولا على الزمالة الأمريكية في القسطرة القلبية التداخلية، وتبعت ذلك بزمالة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص قسطرة الشرايين الطرفية، التي يقوم بها تقليدياً جراحو الأوعية الدموية. واخترت إضافة هذا التخصص إلى تخصص القسطرة القلبية لكي أتمكن من إجراء القسطرة للأوعية الدموية الأخرى خارج محيط القلب مثل الشرايين الطرفية.ساعات في غرفة العمليات• كم ساعة تقفها داخل غرفة العمليات؟•• تتفاوت مدة عمليات القسطرة القلبية بحسب حالة المريض وعدد الشرايين التاجية المغلقة بحيث قد تصل إلى عدة ساعات، خصوصا في قسطرة الشرايين التاجية المغلقة المزمنة.• حدثنا عن والدك اللواء الدكتور علي الزهراني خلال تكليفه بإدارة مركز الأمير سلطان لأمراض القلب كأول مدير له.•• يعد والدي اللواء الدكتور علي بن محمد الزهراني أحد القيادات السعودية الوطنية في مجال إدارة المستشفيات. وساهم في تأسيس مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب منذ نشأته، وكان أول مدير للمركز. كما كان له الأثر الكبير في دعمي خلال مسيرتي العملية والمهنية. ولا يفوتني أن أشيد بالدور الكبير والدعم العظيم الذي وجدته من والدتي خلال نشأتي ومسيرتي المهنية.نصيحتي لطلاب الطب• ماذا تعلمت من والدك؟•• المثابرة والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمرضى والمجتمع. كما كان قدوتي الأولى خلال مسيرتي. وتعلمت منه عدم التراخي، والصبر في سبيل الجد والاجتهاد وأخذ مهنة الطب بمحمل الجد والمسؤولية. وما زلت أتعلم منه الكثير.• ما نصائحك وتوجيهاتك لطلبة الطب الراغبين بالتخصص في مجال القسطرة القلبية؟•• أنصح الطلاب المهتمين بهذا المجال بالتركيز أولاً على الإلمام الواسع والتدريب المتمكن في تخصص طب الباطنة وطب القلب والأوعية الدموية، بحكم أن تخصص القسطرة القلبية يعد تخصصاً ومتفرعاً عن هذه التخصصات، ويجب على الطبيب الممارس في مجال القسطرة القلبية أن يبني مهارته ومعرفته على إلمام واسع بجميع ما له علاقة بالباطنة والقلب والأوعية الدموية والبحث عن برامج التدريب المتميزة في هذا المجال داخل المملكة أو خارجها.• إرشاداتك ونصائحك للمرضى الذين يعانون من قصور الشرايين التاجية؟•• الحرص على المحافظة على إجراءات الرعاية الأولية والوقائية من خلال التحكم بالأمراض المؤدية إلى تصلب الشرايين التاجية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وعلاج ارتفاع الكولسترول، والابتعاد عن ممارسة التدخين، إضافة إلى التغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضة بشكل دوري. كما أنصحهم كذلك ببرامج إعادة التأهيل الطبي لمرضى القلب، التي أثبتت البحوث العلمية فعاليتها في تفادي تكرار أو تفاقم حالتهم الصحية.