ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، دشن أمين محافظة جدة صالح التركي اليوم (السبت)، مشروع تطوير الواجهة البحرية، وفقاً لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.



ويستهدف المشروع رواد الواجهة البحرية كافة من سكان وزوار مدينة جدة، حيث سيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية، ويمتد على طول جزيرة النورس بممشى بعرض 25م وبطول يتجاوز 2000م للاتجاهين، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية، إلى جانب صالة للسينما ومرسى للقوارب وشاطئ خاص بالسيدات، إضافة إلى ناد صحي ومنطقة للألعاب، مع توفير فعاليات ترفيهيه متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.