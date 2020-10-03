وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالعمرة والزيارة على مدار الساعة وبـ8 لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات بالعمل بكبائن التوعية بالمنطقة المركزية ومساجد الحل، تزامنا مع الأمر السامي الكريم بعودة العمرة تدريجياً بدءا من غد (الأحد) في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير ضيوف الرحمن بأحكام العمرة والزيارة وكل ما يحتاجون إليه من مسائل.

من جانبه، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة محسن الحارثي أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لإطلاق خدمة الرد الآلي وكبائن التوعية التي تأتي ضمن الخِدْمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن عن بعد، في بيان صفة العمرة والزيارة من أقوال أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، في كل ما يتعلق باستفسارات المعتمرين والزوار.

وبين الحارثي أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والهندية، والأوردو، والهوسا، والإندونيسية، والبنغالية، والأمهرية، التي تعرض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في كل مسائل الحج والعمرة والزيارة، موضحا أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تسعى بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وَفْق البروتوكولات الصحية لمنع فايروس كورونا تحقيقاً لرسالتها وَفْق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.

ولفت الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة إلى أن الدعاة سيقدمون التوجيهات الشرعية المباشرة عبر الكبائن المنتشرة في المنطقة المركزية ومساجد الحل «عائشة وجعرانة»، إلى جانب تقديم النصائح والارشادات بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا، مشيرا في ختام تصريحه إلى أن خدمة الرد الآلي للاستفسارات والفتاوى أثبتت كفاءتها بالتسهيل على ضيوف الرحمن في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم بالأحكام الشرعية، سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.