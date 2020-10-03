قضت المحكمة الجزائية في الرياض، بحكم نهائي، بسجن وإغلاق حساب داعية سعودي تطاول على الداعية أحمد الحواشي عبر حسابه في «تويتر» واصفاً الحواشي بالمبتدع والجاهل محذراً من الافتتان به.

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن المحكمة أصدرت حكماً على الداعية بالسجن 15 يوماً وإغلاق حسابه على «تويتر» لمدة عامين لإفتئاته على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص ولمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية. واكتسب الحكم القطعية بعد أن رفضت «الاستئناف» مبررات المتهم التي دفع بها ضد الحكم الأولي بأن ما حمله على الإساءة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعياً أن الحواشي صاحب بدعة وضلال، محذراً من عدم الافتتان به حتى لا يغتر بأخطائه.