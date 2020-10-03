أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 419 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 626 حالة تعافٍ إضافية، 27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 335997 حالة، من بينها 10173 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 954 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 320974 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4850 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.