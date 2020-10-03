وجه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نشر بيانات بعض المعلمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاسبة المتسبب فيه.وأكدت الإدارة في بيان أصدرته أمس، عدم نشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، حيث رصدت الإدارة تداول تلك البيانات، واتضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد، مشيرة إلى أن التوجيه في التحقيق تضمن منع تكرار ذلك مستقبلاً، مشددة على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.