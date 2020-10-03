أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» طريقة التصرف الصحيح عند انفجار أحد إطارات المركبة أثناء القيادة.

وأشار «المرور» إلى أنه يجب أولا القبض على عجلة القيادة بإحكام، ورفع القدم عن دواسة الوقود وتجنب الضغط على المكابح، ثم توجيه المركبة إلى الجانب الأيمن من الطريق بعد التأكد من خلوه وإيقافها في مكان آمن، وتشغيل إشارة الطوارئ «الفلشر».



