ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعات الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة والتوجهات العالمية حول ذلك، وآلية تقديم الأبحاث.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي عقدتها يوم امس حول مشروع الابحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من الخبراء والباحثين من خارج وداخل الوزارة، وصاحب الورشة إقامة معرض اشتمل على منتجات النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة بالمملكة.

‏وبدأت الورشة بورقة عمل استهدفت التعريف بمشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور قدمته الدكتورة بدرية العبد الكريم مديرة المشروع، تلي ذلك ورقة عمل لتوضيح مهام مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة قدمها الدكتور علي الجليل مستشار وكيل الوزارة للزراعة ومدير المشروع.

بعدها قدم الدكتور محمد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور ورقة عمل استعرض خلالها بمهام المركز في تسويق وتطوير النخيل والتمور، ثم قدم الدكتور إبراهيم التركي رئيس شركة ألفاديم نبذة حول التوجهات العالمية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة.

من جانبه استعرض المهندس خالد الحسيني مدير عام المركز عدد من البحوث والأنشطة الجاري تنفيذها في مركز النخيل والتمور، ثم عرجت الورشة على آلية تقديم الأبحاث قدمها الدكتور أحمد ياسين معجمي مدير إدارة تخطيط الأبحاث، وفي الختام تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للسادة الحضور.