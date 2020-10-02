أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته وذلك بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.



وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار 24 ساعة وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).



كما استعدت إدارة التوجية والإرشاد الرقمي بعدد من المحاضرات والدورات العلمية عن بعد، فقد حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.



أما إدارة التوجيه والإرشاد للغات والترجمة فقد ترجمت العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام إلى لغات عدة، منها: ترجمة خطب الجمعة وتفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل جمعة من خلال التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والميكروفونات التي تسهم ببث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي ساحات وأروقة البيت العتيق كافة.



كما تولي إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن والإجابة عن تساؤلاتهم من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويفقهون ضيوف بيت الله العتيق في العقيدة وفي مناسك الحج والعمرة وشتى العلوم الدينية.