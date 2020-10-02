نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم بزيارة لسفارة دولة الكويت بالرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.



ونقل تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه لسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.



وفي ختام الزيارة دوّن كلمة في سجل السفارة جاء فيها: الحمد لله على قضائه لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالم قبل الأشقاء في الكويت ونحن بالمملكة العربية السعودية قامة سياسية وقائداً فذاً نذر نفسه لشعبه ودولته وأمته ـ رحمه الله ـ، ومآثر سموه لايمكن حصرها في سجل تأبين، وأنا هنا اليوم أنقل أحر تعازي أمير الرياض الذي كلفني شخصياً، ولا أجد ما أكتبه فيعجز القلب ويتوقف اللسان ولا أقول إلا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين أننا نعزي أنفسنا بسمو الشيخ صباح رحمه الله، وحفظ الله الكويت الشقيقة الحبيبة بقيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وحفظ الله أسرة آل صباح الكرام الأعزاء والشعب الكويتي و «إنا لله وإنا إليه راجعون».