أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 481 إصابة جديدة بفايروس كورونا و602 حالة تعافي و29 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة 335.578 فيما بلغ مجموع حالات التعافي 320.348 وبلغ مجموع الوفيات 4.823 حالة.
وأشارة الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10.407 منها 970 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
ولمزيد من التفاصيل حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس #كورونا على الرابط: https://covid19.moh.gov.sa/
وأشارة الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10.407 منها 970 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
ولمزيد من التفاصيل حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس #كورونا على الرابط: https://covid19.moh.gov.sa/