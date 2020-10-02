اعتمد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير مشروع طريق الأمير سلطان الرابط على الحزام الدائري بمدينة أبها، إذ أنهت أمانة عسير التصاميم وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري. وأكد أمير منطقة عسير خلال لقائه، أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي وعدداً من قيادات الأمانة ومشرفي المشروع، تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.وسيتم البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة، وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلومترات من الطريق، ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي، لتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يوماً، ليصبح طريقاً بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها، إضافة إلى توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشراً من عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالاً.