أكملت النقابة العامة للسيارات استعداداتها لنقل المعتمرين مع بدء العودة التدريجية للعمرة اعتباراً من يوم الأحد القادم. وقام عدد من مسؤولي ⁧‫النقابة بزيارات ميدانية لفروع الشركات وذلك للاطلاع على الاستعدادت والتجهيزات الفنية والإدارية والتشغيلية للشركات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا مع بدء نقل المعتمرين، إذ ستركز على تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الحافلات وتوفير المعقمات والكمامات وتعقيم الحافلات بعد كل رحلة تشغيلية. وخصصت الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة عدداً من الحافلات الحديثة التي ستعمل على مدار الساعة لنقل المعتمرين من المواقف المخصصة في كل من مواقف كدي ومواقف الششة وحتى الوصول للحرم المكي الشريف.يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستتيح العمرة لمن سجلوا رسمياً عبر تطبيق (اعتمرنا) الإلكتروني لـ6 الآف معتمر يومياً في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد القادم.