نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومواساتهما لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.