يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة وتقرير لجنة الاقتصاد بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد. ويصوت المجلس في ذات الجلسة على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان. وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل بشأن تقرير الخطوط الجوية العربية السعودية كما يدرس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام الأرصاد.