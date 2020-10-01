أعلنت السفارة البريطانية في الرياض والمجلس الثقافي البريطاني في المملكة أسماء الطلبة السعوديين الفائزين بجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعامي 2019/2020، وذلك خلال حفل جوائز افتراضي أقيم أمس (الأربعاء) في الرياض.

وتم تكريم خريجي المملكة المتحدة من جميع أنحاء المملكة لإنجازاتهم البارزة كمهنيين في مجال الأعمال التجارية وريادة الأعمال وكقادة مجتمع، ولإسهامهم المهم في تعزيز روابط التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعقب إجراء مقابلات متعمقة مع لجنة التحكيم، تم اختيار الفائزين للفئات الثلاث للجوائز وهي: جائزة الإنجاز المهني، وجائزة ريادة الأعمال، وجائزة التأثير الاجتماعي.

وتم منح جائزة الإنجاز المهني التي تكرم الخريجين الذين تميزوا من خلال القيادة المثالية في مجالهم المهني للدكتورة (سمر خان) المحاضرة والباحثة في مجالي أمن الطاقة والطاقة المتجددة، وتخرجت «خان» من جامعة «نوتنجهام ترنت» في المملكة المتحدة وتعمل حاليا أستاذة مساعدة في قسم ريادة الأعمال وعميدة لكلية الأعمال في جامعة عفت.

كما تم تقديم جائزة التأثير الاجتماعي التي تكرم الخريجين الذين قدموا مساهمات استثنائية في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي للدكتورة ماوية خفاجي، وهي أحد خريجي جامعة إكستر.

وأسست خفاجي مكتب التطوع في المستشفى التابع لجامعة الملك عبد العزيز مما ساهم في زيادة المشاركة النشطة من قبل الطلاب في مجتمعاتهم من خلال التطوع وذلك تماشيا مع أهداف رؤية 2030، وفي أكتوبر 2019، احتفل المكتب بقضاء 200 ألف ساعة في مجال العمل التطوعي.

أما جائزة ريادة الأعمال التي تسلط الضوء على الخريجين الذين لعبوا دورا رائدًا في الابتكار أو الحلول الإبداعية، فقد قدمت إلى عبد العزيز السعيد، خريج جامعة «نيوكاسل»، وهو رائد أعمال تربوي أسس منصة التعلم الاجتماعي عبر الإنترنت المعروفة باسم Noon Academy، حيث قدمت المنصة تعليما إلى 4 ملايين طالب حتى الآن، وتهدف إلى تعليم 50 مليون طالب بحلول عام 2023 بغية توفير تعليم عالي الجودة متاح للجميع.

وبهذه المناسبة شارك سفير المملكة في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان بكلمة عبر الفيديو قال فيها: «في البداية أود أن أشكركم على هذه الفكرة والمناسبة الرائعة، كما أنني أود أن أشكر السفارة البريطانية لدعوتي للمشاركة في هذه الليلة الجميلة، وثانياً: أود أن أبارك لكل طلابنا المكرمين في هذه المناسبة التي جعلتني فخوراً جداً كونكم ممن تم اختياركم، ولقد اطلعت على بعض أعملكم والتي كانت فعلاً مبهرة».



وأضاف: «أتذكر عندما كنت طالباً هنا في المرحلة الثانوية والجامعية، وتمكنت من تكوين صداقات كبيرة وقضيت أوقاتاً ممتعة، وهذه سمة للعلاقات الراسخة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 100 عام».

وتابع: «أنتم علامة على نجاح هذه العلاقة، أثبتم أنكم متميزون، وأظهرتم للشعب البريطاني ماذا تعني أن تكونوا سعوديين.

وفي السياق نفسه، تحدث السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون، قائلا: «إن التعليم يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية الوطيدة للمملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن دعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ يعزز هذه الشراكة خريجونا الذين يعدون قادة في مجالاتهم ويستخدمون تعليمهم البريطاني لإحداث تأثير في مهنهم ومجتمعاتهم، وأتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين ومن وصلوا إلى المرحلة النهائية.. إنهم قدوة للطلاب».