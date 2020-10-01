نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالبلديات الفرعية 1250 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للتأكد من الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تم خلال الجولات إغلاق 21 منشأة، ورصد 44 مخالفة، وإنذار 97 منشأة، ومصادرة وإتلاف 345 كغم من المنتجات والأغذية، مضيفاً أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.



وأكد الحموان حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على متابعة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.