وزعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية التي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد.



وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي، أنه تم توزيع 137 جهازاً لوحياً على طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المسجلين في برنامج تكافل، مشيراً إلى أن التوزيع جرى بمتابعة وإشراف قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب، مشيداً بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.