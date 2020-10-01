أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها، تواصل رفع المُخلفات ومعالجة عناصر التشوّه البصري كافة، وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة «معالجة التشوه البصري».



وقال الحميدي: تم رفع 55.322 طناً من النفايات و14.793 طناً من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، من مواقع متفرقة عدة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبيناً أن الفرق المتخصصة تُكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.