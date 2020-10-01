وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشاريع بلدية وخدمية بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة. وأوضح أن العقود عبارة عن أنسنة قرى تراثية بأبها بقيمة 11.144.952 ريالاً لمدة 360 يوماً، ومشروع تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية: تجهيز الفرص الاستثمارية لأمانة عسير بقيمة 987.473 ريالاً لمدة 45 يوماً، وعمل حماية ومدرجات للطريق الأمني 1.239.525 ريالاً لمدة 360 يوماً، ومشروع التخلص وتسوير مرمى النفايات وردم المستنقعات بمخطط 1 بقيمة 994.959 ريالاً لمدة 60 يوماً.



وأكد أهمية أن تكون جميع المشاريع مطابقة للجودة وإنجازها يكون وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات، والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، وتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع طوال فترة التنفيذ.