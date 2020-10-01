افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، اليوم (الخميس) مبادرة «الفصول الافتراضية» في مكتب تعليم جنوب حائل لبث الدروس اليومية، وتستهدف المبادرة 3104 معلمين و25301 طالب، حيث تعتمد آلية الفصول الافتراضية على بث الدروس يومياً في مكتب تعليم جنوب حائل عبر منصة مدرستي من خلال فصول افتراضية مجهزة بأحدث وسائل التقنية، على أن تكون طريقة التنفيذ عبارة عن جدول زمني وخطة دروس لكامل اليوم الدراسي موزعة على المدارس كافة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسط وثانوي).



وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل المعلمين ممن لديهم احتياج برفع مستوى الأداء التقني، ومعالجة المشاكل التقنية لدى المعلمين والطلاب وقادة المدارس بالإضافة إلى دعم المعلمين المتميزين في عرض الدروس لطلابهم عبر أجواء الفصول بطريقة افتراضية.



وكانت البداية بمركز الشيخ سليمان الهقص يرحمه الله للتعليم الإلكتروني وتتطلع رؤية هذه المبادرة إلى التوسع في إنشاء فصول افتراضية بما لا يقل عن 20 فصلاً افتراضياً خلال العام الدراسي 1442هـ.



وفي تصريح لمدير مكتب تعليم جنوب حائل الأستاذ إبراهيم الرديعان قال فيه «جاءت فكرة إنشاء الفصول الافتراضية بطريقة تحاكي الفصول الواقعية وذلك تحقيقاً لأهداف التعلم عن بعد ورغبةً في تسهيل كافة الإمكانيات تجاه زملائنا المعلمين بالاستفادة من أحدث الوسائل التقنية، حيث أعد المكتب خطة لجميع مدارس المكتب بالاستفادة من هذه المبادرة وسيتم تقسيم الحصص الدراسية على المراحل والتخصصات كافة خلال اليوم الدراسي».



وتهدف المبادرة بشكل أولي إلى إنشاء ما يقارب 20 فصلاً افتراضياً موزعة على مدارس المكتب وفي نهاية العام الدراسي سيتاح في كل مدرسة تابعة للمكتب فصل إلكتروني مجهز بأحدث الوسائل المعينة في عمليات التعليم والتعلم وستخدم هذه المبادرة أكثر من 25 ألف طالب وأكثر من 3000 معلم في المدارس التابعة للمكتب.



كما نشكر المدير العام على دعمه وتدشينه لهذه المبادرة والشكر موصول للداعمين لهذا المشروع وعلى رأسهم أوقاف الشيخ سلامة الهقص يرحمه الله سائلين الله أن ينفع بهذه الجهود وأن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة الميدان التعليمي.

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