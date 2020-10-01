أثمرت شفاعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين «عفو»، في عتق رقبة مواطن بعد أن التقى بأولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه في الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال زيارة اليوم، لمنزل ذوي المتوفى بمحافظة البدائع، يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومساعد مدير لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة سالم العمري، حيث أكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود لذوي المتوفى أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء.



وبين أمير منطقة القصيم أن نهج القيادة الحكيمة يقوم على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى ما يُشاهد من تآلف وتواد وتآخ هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.



فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لأمير منطقة القصيم، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.