أطلقت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف مطلع الأسبوع الحالي، مبادرة «كيف ترتقي بمستوى منشأتك الغذائية».

وتستهدف المبادرة توفير بيئة غذائية آمنة وصحية، ورفع مستوى المنشآت الغذائية كافة، وتثقيف العاملين فيها، والتأكد من سلامة المواد المعروضة في الأسواق المركزية، والتموينات الغذائية، ومستودعات الأغذية وغيرها.

يأتي ذلك من خلال سلسلة من التوجيهات والمعلومات الصحية والوعوية يتم بثها مباشرة عبر سناب بلدية محافظة القطيف، حيث تتم تغطية المبادرة على شكل حلقات متسلسلة وبصورة عملية ومباشرة من داخل المنشآت.

وركزت الحلقة الأولى على التصميم الصحيح للمطاعم والأقسام الواجب توافرها، وهي خمسة أقسام «منطقة الغسيل والتنظيف - منطقة التخزين والحفظ - منطقة إعداد الطعام - منطقة طهي الطعام - منطقة خدمة الزبائن» وكيف يتم توزيعها بشكل صحيح داخل المنشأة، كذلك تم الحديث عن: المعدات المستخدمة في المطاعم وتوفير الإضاءة والتهوية والتكييف المناسب فيها وكيفية توزيعها داخل المنشأة.

فيما ركزت الحلقة الثانية على الطرق الصحيحة لحفظ وتخزين الأطعمة منذ بداية دخولها المنشأة حتى يتم تسليم الوجبة الجاهزة للمستفيد، وقد تم توضيح الطرق الصحيحة لتصميم المستودع وغرف تخزين الأطعمة وكيفية تقسيم المواد التي تدخل المنشأة من حيث التخزين.

كما تم إيضاح أنواع التخزين والتي تشمل التخزين الجاف والتخزين البارد، كما تم شرح الأساليب الصحيحة لحفظ كل نوع من هذه المواد وعن الأجهزة المستخدمة في حفظ الأطعمة المجمدة والباردة والساخنة وطرق حفظ المواد الغذائية بعد الطهي وكيفية تغليفها قبل تسليمها للزبائن سواء كانت باردة أو ساخنة.

وأكدت بلدية تاروت استمرار حلقات هذه المبادرة بشكل متسلسل ومنتظم لـ تقديم المعلومات المفيدة والسليمة التي تطمح أن يكون لها الأثر الإيجابي الكبير في رفع مستوى المنشآت الغذائية كافة في المحافظة.