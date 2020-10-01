تمكن فريق طبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إجراء العملية النوعية الأولى على مستوى مستشفيات المحافظة لزراعة منظم ضربات قلب لا سلكي

(Micra Leadless pacemaker)، ويعد منظم ضربات القلب الأصغر بالعالم.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن الفريق الطبي قام بزراعة منظم ضربات القلب الأصغر من نوعه في العالم لمريضة بالعقد السابع من عمرها كانت تعاني من حالات دوار وفقدان للوعي قبل مراجعتها لقسم الطوارئ وأمراض مزمنة من الضغط والسكر، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين أنها تعاني من ضعف حاد في نبضات القلب بسبب ضعف كهربائية القلب، الأمر الذي تسبب لها في إحصار كامل للقلب ما استدعى تدخلا علاجيا عن طريق زراعة المنظم أحادي البطين لاسلكي للمريضة التي استقرت حالتها ولله الحمد بعد إجراء القسطرة.