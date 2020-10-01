حددت وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عدد الزوار لمرافقها من 20 إلى 25 شخصاً للزيارة الواحدة، كما تم ربط طلب الزيارة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة مع تطبيق (اعتمرنا)، وأكدت أن الزيارة مدتها لن تتجاوز 30 إلى 45 دقيقة.

وتتبع الوكالة بروتوكولاً وقائياً محدداً عقب السماح باستقبال الزوار في مرافقها، ركزت الوكالة خلاله على تقليص الأعداد، ولزوم التباعد فيما بين الزوار، مع مراعاة تقيدهم التام بما تضمنه من إجراءات.

وعن آلية توزيع الزوار أكدت الوكالة: سيتم توزيعهم بما يضمن تحقيق التباعد، بحيث لا يكون في القسم الخاص أكثر من 10 أشخاص، كما تقرر جدولة الزيارة، بحيث يسمح كل ساعتين بزيارة لحافلة واحدة، وسيتولى رجال الأمن والسلامة القيام بفحص درجة الحرارة والتأكد من لبس الكمامات للزوار، مع توفير كمامات ومعقمات في أماكن الزيارة، ووجود ملصقات وإرشادات توجيهية توضح قوانين التباعد ولبس الكمامة.

وأكدت وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أن أعمال التعقيم ستتم بعد كل زيارة على مدار الساعة، عبر فريق تم تجهيزه للقيام بدورات التعقيم، ومتابعة مستمرة لذلك، وركز البروتوكول على ضرورة سلامة الموظفين ومقدمي الخدمة للزوار، إذ سيتم تأمين الاحتياجات الوقائية لهم من كمامات ومعقمات وغيرها، مع تقديم عبوات زمزم للزوار.

وحددت الوكالة عدداً من الضوابط خلال البروتوكول منها: منع لمس الأنسجة والحزام ووضع حواجز تحول دونها إذا تطلب الأمر، كما سيتم منع إدخال الأطعمة والمشروبات مع الزوار.