حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 5 أيام اعتبارا من تاريخ السابع عشر من شهر صفر الجاري 1442 لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول الرقمي 2020.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم، حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

وأوضحت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.