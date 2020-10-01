حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية 7 ضوابط لدخول المعتمرين مواقيت الإحرام، بدءاً من فجر (الأحد) القادم للتقيد بها احترازياً لأداء مناسك العمرة، وذلك لسلامتهم وسلامة الجميع، إذ لن يسمح بدخول الميقات إلاّ لمن لديه تصريح مسبق بأداء العمرة، وبالشروط الـ7 التالية:

1- تحميل تطبيق توكلنا.

2- أخذ موعد من تطبيق اعتمرنا.

3- الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي بين الأفراد في حرم الميقات.

4- الالتزام بأماكن الإحرام المخصصة بالميقات.

5- عدم الدخول في المسجد دون کمامة.

6- إحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل معتمر.

7- الالتزام بالأماكن المخصصة للصلاة داخل المسجد.

ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية اكتمال التجهيزات في ميقاتي السيل ووادي محرم بالطائف، من حيث النظافة وتعبئة خزانات المياه وأمور الكنس والتعقيم في كل أرجائها، سواء في المساجد أو الأجنحة المرافقة من محلات ودورات مياه، كما رصدت استمرار خلو أرفف المصاحف منها، ضمن التقيّد بالاحترازات الصحية لمكافحة فايروس كورونا.

وكانت وزارة الحج أعلنت الموافقة لـ 16 ألف معتمر سيؤدون مناسكهم صبيحة (الأحد)، وتم تخصيص 3 ساعات لكل معتمر لتأدية العمرة، وسيكون هذا العدد للمعتمرين موزعاً على طول 10 أيام قادمة.