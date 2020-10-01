نوه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين، جاء ذلك خلال تدشينه حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال.

وشدد أمير المنطقة على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة المدينة المنورة، وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وشملت مشاريع التدشين بالمحافظة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام، ومركزين صحيين بحي السميري والبندر، وتدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية 900 طالب، ومجمع عبدالرحمن بن عوف التعليمي بطاقة استيعابية 720 طالباً، والتي تأتي في إطار السعي لإحلال بعض المدارس القائمة بأخرى ذات بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، إضافة إلى مشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية وتأهيل ممرات المشاة، وأرصفة وإنارة عدد من الأحياء والمخططات، وصيانة المناطق السياحية والتاريخية، إلى جانب افتتاح عدد من الحدائق وممرات المشاة والساحات المفتوحة.

كما دشن أمير المنطقة مشروع إنشاء محطة ضح للمياه وخط ناقل من ينبع إلى خيف حسين، وإعادة تأهيل وتشغيل الخزان الإستراتيجي؛ بهدف زيادة كمية ضخ المياه، لمواكبة الطلب المتزايد عليها في مراكز وقرى محافظتي ينبع والعيص، إضافة إلى مشروعيّ إنشاء محطة كهرباء ينبع المركزية وإنشاء خطوط ومغذيات لنقل الطاقة، وربطها بشبكة الجهد الفائق لتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الداخلية للمحافظة.

ودشن أمير المدينة أيضاً عدداً من المشاريع في ميناء ينبع التجاري من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير صالة الركاب، وإنشاء سياج أمني لضم الأرصفة الجديدة وإنشاء طريق لربط محطة الركاب بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في حين وضع سموه حجر الأساس لمشروع تنفيذ النظام الأمني بالميناء وإنشاء صالة انتظار إضافية للحجاج والمعتمرين.

وفي الهيئة الملكية بينبع، دشن الأمير فيصل بن سلمان، مشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ الذي يحتوي على عيادات خارجية بعدد 94 عيادة، و4 غرف عمليات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، الذي يضم 30 عيادة بكافة التجهيزات، إضافة إلى إنشاء الكلية الجامعية للبنين وتوسعة معهد ينبع التقني، ومشروع طريق ينبع السريع وتأهيل وتطوير منظومة الطرق بالهيئة، إلى جانب مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل، والتي تهدف إلى إيجاد البيئة الصحية المناسبة للعمالة الوافدة، وتأهيل مركز العمليات الأمنية المشتركة، وإسكان منسوبي الهيئة.

كما وضع أمير منطقة المدينة المنورة حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية، ومشروع الطريق الرئيسي والبنية التحتية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية.