أوضحت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر «إنفوجرافيك» في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل «السكري، والسرطان، والقلب وضغط الدم، والكلى، وحساسية الصدر والربو».

وقدّمت الصحة العديد من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها «غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة».

كما نصحت المصابين بالسمنة «باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار»، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق «صحة» واستشارة الطبيب عند الحاجة.