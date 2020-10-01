بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بخاري، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. vوأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جين بينغ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اناستاسيادس، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.