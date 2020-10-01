بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بخاري، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث سموه برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس جين بينغ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وبعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اناستاسيادس، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.