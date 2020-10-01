يناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب في جامعة الدول العربية المقترح المقدم من المملكة حول فضح آليات التنظيمات المتطرفة والإرهابية في عملية التجنيد، والتركيز على الكتابة حول التطبيقات والتجارب في مجال مكافحة رسائل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، والاستفادة من تجربة المملكة في هذا الشأن.وكان أعمال الاجتماع الـ(23) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب عقد أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال الإرهاب في الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل أن الاجتماع يأتي في إطار مساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الإرهاب والحد من آثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات، وإيماناً منها بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل ما من شأنه التحريض على التعصب والتطرف.