ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، واطلع خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، وروعي في الخطة، التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد القادم، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، ويحفظ صحتهم وسلامتهم. وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل، إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442 الموافق 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، فيما سيتم في المرحلة الثانية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.أما المرحلة الثالثة فسيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 الموافق 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.