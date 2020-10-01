أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة قيّمت العملية التعليمية عن بُعد، بعد مضي 5 أسابيع من بداية العام الدراسي ورفعت النتائج للمقام السامي؛ للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.وقال آل الشيخ خلال لقائه أمس (الأربعاء) عدداً من النخب المجتمعية، لتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع ووزارة التعليم في دعم التعليم عن بُعد وبرامج التعليم الإلكتروني، إنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتاً إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.وأضاف أن التعليم عن بُعد أصبح خياراً إستراتيجياً للمستقبل؛ ما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تُعد فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب على كثير منها، إذ استطاعت الوزارة أن تتيح منصة مدرستي النوعية في مدة وجيزة وبكفاءات وطنية؛ لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور.وأوضح أن الوزارة نفذت مجموعة من استطلاعات الرأي لقياس تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها «منصة مدرستي»، إذ تُعتبر مدخلاً مهماً للتطوير، وتجاوز التحديات التي قد يواجهها التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل عام. وكشف عن إطلاق الوزارة «تطبيق مدرستي» للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمكن تحميله وتثبيته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، إذ يوفر أكثر من 16 خدمة تعليمية سيتم تفعيلها على مراحل.ولفت الوزير آل الشيخ إلى قيام 6 جهات عالمية بإجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم الإلكتروني بالمملكة خلال جائحة كورونا في التعليم العام والجامعي، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.