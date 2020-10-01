أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل (418) ‏حالة جديدة لفايروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكد (334.605) حالة بينها (10.683) نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و(993) حالة حرجة. مؤكداً أن انخفاض الحرجة دون الألف أمر مبشر بخير، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في السعودية وصل إلى (319.154) حالة بإضافة (612) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (4.768) بإضافة (29) حالة وفاة. وأوضح أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (6.491.493) فحصاً بإضافة (47.320) فحصاً جديداً خلال 24 ساعة.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن أعراض الإنفلونزا الموسمية وفايروس كورونا تتشابه، داعياً من يشعرون بأعراضها التوجه إلى المراكز الصحية للتأكد والاطمئنان. وقال إن اللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة. ولفت إلى بعض المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية وعدم خطورتها، وأن الأعشاب تغني عن التطعيمات، مؤكداً إمكانية الحصول على تطعيماتها دون موعد.