وصف أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه «رمز شامخ» قدم الكثير لشعبه وأمته، مؤكداً أن «سياسته ستظل نبراساً لنا».وأكد الشيخ نواف في كلمة أمام مجلس الأمة عقب أداء اليمين الدستورية أمس (الأربعاء) أميراً للبلاد، أن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد. وقال إن الكويت تحظى بسلاسة في انتقال الإمارة بما يضمن الاستقرار، مضيفاً: «الثقة التي أولاني إياها الشعب الكويتي أمانة في عنقي». وأضاف: «نؤكد على اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي»، مضيفاً: «سأبذل كل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية أمنها».ونعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الشيخ صباح الأحمد، واصفاً إياه بأنه كان قائداً للمسيرة وحارساً للدستور، وشدد على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف. وأضاف مخاطباً أمير البلاد: «واثقون بالشيخ نواف في قيادة الكويت للازدهار».وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح، كما أعلن الحداد العام في الكويت 40 يوماً.وقد أدت جموع المصلين صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، يتقدمهم أمير البلاد الشيخ نواف الصباح.واقتصرت الصلاة على الأقرباء فقط، إضافة إلى شخصيات خليجية، عقب ذلك تم نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات لدفنه.ويعد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد من أبرز الشخصيات في تاريخ الكويت الحديث، إذ كان له الدور الكبير في تأسيس وزارة الداخلية بشكلها الحديث، والمساهمة بتطوير محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها.