امتدح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، جهود وزارة الإسكان في توفير الحلول السكنية المناسبة لأهالي المنطقة، بما يتوافق مع الهوية العمرانية الخاصة بالمنطقة وأنماط ومتطلبات البناء العصري.جاء ذلك خلال إطلاقه مشروع «لؤلؤة الديار» السكني بينبع البحر الذي نفذته الوزارة على مساحة 706.900م2، بقيمة إجمالية تقارب المليار ريال، خلال زيارته محافظة ينبع، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، ومحافظ ينبع سعد السحيمي.واستمع الأمير، خلال جولته، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يضم 1182 وحدة، و35 حديقة، ومسجدين محليين، وجامعا، و4 مراكز تجارية، كما اطلع على عرض عن مشاريع الإسكان في المحافظة، واستمع إلى شرح عن الاتفاقيات الإطارية التي وُقعت بين فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة، و٥٠ جمعية خيرية في جميع محافظات المنطقة ومراكزها، لتفعيل برامج الإسكان التنموي.في سياق آخر، التقى أمير المدينة المنورة، أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمقر المحافظة، وناقش احتياجات المحافظة، واطلع على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها.من جانب آخر، شهد أمير المنطقة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية -الذراع الاستثمارية لأمانة المنطقة- وشركة البلاد المالية كابيتال، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية الجديد (المرسى) بمدينة ينبع على مساحة أكثر من 700.000م2.ويتكون المشروع الذي يقع بجوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة 5 نجوم، وشاليهات فندقية، ومنتجعات صحية، ومركز تجاري، ومنافذ بيع، وحديقة مُخصصة للألعاب المائية، وساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.