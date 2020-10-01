دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس، عددا من المشاريع الصحية المنفذة بالمنطقة خلال العام الحالي.واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المشاريع التي شملت تدشين 3 عربات جديدة للتبرع بالدم، وتشغيل 26 سرير عناية مركزة بمستشفيات المنطقة، و7 أسرة بقسم الولادة بمستشفى أحد المسارحة العام، و28 غرفة عزل بأقسام الكلى بمستشفيات المنطقة، وإنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية الخبراية التابعة لمحافظة العارضة، وتطوير وتحسين بيئة العمل في عدد من المراكز الصحية.